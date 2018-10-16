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В Китае разработали наногенератор для зарядки электронных устройств от человеческих движений

17.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Китае разработали наногенератор для зарядки электронных устройств от человеческих движений

Китайские ученые разработали новый наногенератор, который способен извлекать энергию из человеческих движений и непрерывно снабжать ей персональные переносные электронные устройства.

Как правило, переносные электронные устройства требуют частой подзарядки или замены батарей. Актуальным вопросом остается их обеспечение экологичной и продолжительной электроэнергией, а также разработка гибких, удобных и устойчивых к мытью источников питания для них.

Ученые из Чжэнчжоуского университета создали стойкий к мытью переносной наногенератор из гидрофобного нановолокна, который имеет тканую структуру и крепится к одежде. Он способен преобразовывать механическую энергию человеческих движений в электрическую.

Ученые убеждены, что наногенератор открывает новые возможности для развития переносных электронных устройств с автономным питанием.

Источник: БЕЛТА

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Китайские ученые разработали новый наногенератор, который способен извлекать энергию из человеческих движений и непрерывно снабжать ей персональные...
 
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