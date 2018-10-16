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С 17 по 21 октября на территории Слуцкого района пройдет комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в семье.
17.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Профилактика насилия в семье, асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений на сегодняшний день одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел.
За январь-сентябрь 2018 года в Слуцкий РОВД поступило 1130 сообщений в сфере семейно бытовых отношений (2017 год – 644).
Возбуждено 28 уголовных дел, имеющих статистическую характеристику «насилие в семье» (2017 год – 20 уголовных дел) Возбуждено 6 уголовных дел о совершении преступлений в семье относящихся к категории особо тяжких (ст.139 УК (убийство) – 3, ст.147 УК (умышленное причинения тяжкого телесного повреждения) – 2, ст.166 УК (изнасилование) – 1 (2017 год – возбуждено 4 уголовных дел указанной категории.
Приведенная статистика красноречиво подтверждает актуальность проблемы насилия в сфере семейно-бытовых отношений.
С 17 по 21 октября 2018 года на территории Слуцкого района пройдет комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в семье.
Целью мероприятий является вовлечение широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье, применение к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.
Как правило, тяжкие бытовые преступления становятся итогом пьяных сор и дебошей. Зачастую свидетелями происходящего становятся дети, психике которых их же родители наносят неизлечимые травмы.
Отрицательной ролью в предупреждении преступлений является добровольный отказ потерпевших от написания заявления о привлечении к ответственности (ответственность наступает по требованию потерпевшей стороны).
К сожалению, примеры таких преступлений в текущем году зарегистрированы и на территории Слуцкого района, которые поражают своей жестокостью:
1) 17 марта 2018 года около 20.00 часов гражданка К., 1955 г.р. находясь по месту жительства по улице Чехова в г. Слуцка в ходе ссоры с супругом С., возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью противоправного лишения жизни последнего (убийства), нанесла последнему 1(один) удар ножом в жизненно-важный орган – грудную клетку, причинив телесные повреждения в виде проникающего ранения с повреждением сердца, от которых С. скончался на месте;
2) Гражданин Д. в период времени с 04.09.2018 по 06.09.2018, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом причинил своему отцу Г. телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, конечностей, множественных кровоподтеков и ссадин головы, туловища, конечностей, кровоизлияния под твердую и мягкую оболочки головного мозга, перелома левой скуловой кости, грудины, двусторонних переломов ребер, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений, как опасных для жизни, от которых Г. 06.09.2018 скончался.
Если потерпевшей стороне близкий человек впервые причинил телесные повреждения, обычно жертва сомневается в надобности обращения в органы внутренних дел. Такое поведение может быть непоправимой ошибкой. В этом случае обязательно необходимо обратиться в медицинское учреждение для фиксации следов побоев. Именно этот шаг может служить сдерживающим фактором для агрессора, поскольку повторное причинение телесных повреждений в течение года может квалифицироваться как уголовное преступление - истязание. Насилие в семье совершенное однажды, в большинстве случаев повторяется снова.
Как правило, ссоры в семье происходят в сопровождении громких высказываний, криков, стуков и по неволи свидетелями происходящего становятся соседи. Именно благодаря соседям, их сообщениям, милиционерам удалось предотвратить не одно тяжкое преступление, и спасти не одну человеческую жизнь.
Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрен ряд статей, действие которых в отдельных случаях распространяется на граждан, совершающих преступления в быту:
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях так же предусмотрена ответственность за правонарушения в быту:
За нарушение требований защитного предписания семейный агрессор будет привлечен к ответственности по части 2 статьи 9.1. КоАП, что влечет наложение штрафа до десяти базовых величин или административный арест.
В текущем году к лицам, совершившим правонарушения по отношению к членам семьи, применено 105 защитных предписаний.
Своевременное обращение за помощью остановит насилие, сохранит человеческую жизнь!
Телефоны оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД 102; 626-62
Бесплатную анонимную консультацию по вопросам насилия в семье можно получить, позвонив на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия по тел. 8-801-100-8-801
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С 17 по 21 октября на территории Слуцкого района пройдет комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в семье.
Профилактика насилия в семье, асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений на сегодняшний день одно из основных направлений деятельности...
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