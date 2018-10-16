С 17 по 21 октября на территории Слуцкого района пройдет комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в семье.

Профилактика насилия в семье, асоциального поведения граждан в сфере семейно-бытовых отношений на сегодняшний день одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел.

За январь-сентябрь 2018 года в Слуцкий РОВД поступило 1130 сообщений в сфере семейно бытовых отношений (2017 год – 644).

Возбуждено 28 уголовных дел, имеющих статистическую характеристику «насилие в семье» (2017 год – 20 уголовных дел) Возбуждено 6 уголовных дел о совершении преступлений в семье относящихся к категории особо тяжких (ст.139 УК (убийство) – 3, ст.147 УК (умышленное причинения тяжкого телесного повреждения) – 2, ст.166 УК (изнасилование) – 1 (2017 год – возбуждено 4 уголовных дел указанной категории.

Приведенная статистика красноречиво подтверждает актуальность проблемы насилия в сфере семейно-бытовых отношений.

С 17 по 21 октября 2018 года на территории Слуцкого района пройдет комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в семье.

Целью мероприятий является вовлечение широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье, применение к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

Как правило, тяжкие бытовые преступления становятся итогом пьяных сор и дебошей. Зачастую свидетелями происходящего становятся дети, психике которых их же родители наносят неизлечимые травмы.

Отрицательной ролью в предупреждении преступлений является добровольный отказ потерпевших от написания заявления о привлечении к ответственности (ответственность наступает по требованию потерпевшей стороны).

Некоторые, руководствуясь старой пословицей «бьет - значит любит», длительное время терпят унижения, оскорбления, угрозы, побои, пока не наступает критическая точка. Исход, как показывает практика, один - или тиран совершит тяжкое преступление, или жертва от безысходности убьет тирана.

К сожалению, примеры таких преступлений в текущем году зарегистрированы и на территории Слуцкого района, которые поражают своей жестокостью:

1) 17 марта 2018 года около 20.00 часов гражданка К., 1955 г.р. находясь по месту жительства по улице Чехова в г. Слуцка в ходе ссоры с супругом С., возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью противоправного лишения жизни последнего (убийства), нанесла последнему 1(один) удар ножом в жизненно-важный орган – грудную клетку, причинив телесные повреждения в виде проникающего ранения с повреждением сердца, от которых С. скончался на месте;

2) Гражданин Д. в период времени с 04.09.2018 по 06.09.2018, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом причинил своему отцу Г. телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, конечностей, множественных кровоподтеков и ссадин головы, туловища, конечностей, кровоизлияния под твердую и мягкую оболочки головного мозга, перелома левой скуловой кости, грудины, двусторонних переломов ребер, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений, как опасных для жизни, от которых Г. 06.09.2018 скончался.

Если потерпевшей стороне близкий человек впервые причинил телесные повреждения, обычно жертва сомневается в надобности обращения в органы внутренних дел. Такое поведение может быть непоправимой ошибкой. В этом случае обязательно необходимо обратиться в медицинское учреждение для фиксации следов побоев. Именно этот шаг может служить сдерживающим фактором для агрессора, поскольку повторное причинение телесных повреждений в течение года может квалифицироваться как уголовное преступление - истязание. Насилие в семье совершенное однажды, в большинстве случаев повторяется снова.

Как правило, ссоры в семье происходят в сопровождении громких высказываний, криков, стуков и по неволи свидетелями происходящего становятся соседи. Именно благодаря соседям, их сообщениям, милиционерам удалось предотвратить не одно тяжкое преступление, и спасти не одну человеческую жизнь.

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрен ряд статей, действие которых в отдельных случаях распространяется на граждан, совершающих преступления в быту:

статья 153 «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до трех месяцев.

статья 154 «Истязание» - по ч. 1 наказываются арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, по ч. 2 наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

статья 186 «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества» - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.

статья 139 «Убийство» - наказывается лишением свободы на срок от шести до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях так же предусмотрена ответственность за правонарушения в быту:

по статье 9.1. КоАП за умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности – предусмотрен штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест;

по части 2 статьи 9.1. КоАП Нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления – влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин или административный арест;

по статье 9.3. КоАП Оскорбление – влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин;



В случае повторного привлечения лица к ответственности за насилие в семье, согласно ст. 31 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» №122-З от 04.01.2014 года может быть применено защитное предписание, которым агрессору могут быть применены следующие ограничительные меры:

общаться с пострадавшим;

предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего;

посещать место нахождения пострадавшего;

распоряжаться общей совместной собственностью;

обязанность временно покинуть (от 3 до 30 суток) общее с пострадавшим жилое помещение.

За нарушение требований защитного предписания семейный агрессор будет привлечен к ответственности по части 2 статьи 9.1. КоАП, что влечет наложение штрафа до десяти базовых величин или административный арест.

В текущем году к лицам, совершившим правонарушения по отношению к членам семьи, применено 105 защитных предписаний.

Своевременное обращение за помощью остановит насилие, сохранит человеческую жизнь!

Телефоны оперативно-дежурной службы Слуцкого РОВД 102; 626-62

Бесплатную анонимную консультацию по вопросам насилия в семье можно получить, позвонив на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия по тел. 8-801-100-8-801



Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД

подполковник милиции А.А. Семенович