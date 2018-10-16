18-21 октября ГАИ проведёт профилактическую акцию «Скорость»





С четверга по воскресенье, 18-21 октября, ГАИ Минской области проведет профилактическую акцию «Скорость», сообщил сайту SlutskGorod инспектор отдела ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Поскольку аварии, совершённые по причине превышения скорости, отличаются значительно большей тяжестью последствий, целью акции является укрепление транспортной дисциплины в части соблюдения водителями установленных скоростных режимов.

Помимо инспекторов ГАИ в акции будут задействованы другие сотрудники милиции общественной безопасности с применением негласного и смешанного контроля за участниками дорожного движения. Особое внимание будет уделено автодорогам Р23 и Р43, а штрафы за превышение скорости в период проведение акции будут максимальными в соответствии с законодательством.

За 9 месяцев текущего года на территории Слуцкого района произошло 30 ДТП, в которых пострадали 30 человек, что на 3 ДТП и 11 пострадавших меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, количество погибших в авариях по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое - с 2 до 4 человек, отметили в ГАИ.

Половина произошедших в 2018 году аварий - наезды на пешеходов или велосипедистов. Основными причинами совершения ДТП в этом году стало несоблюдение водителями ПДД (18 из 30), из них по причине неправильного выбора скорости движения произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, ещё 3 - по вине нетрезвых водителей.



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