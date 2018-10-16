Вслед за « Патриотом » Ульяновский автозавод провел модернизацию родственного «Пикапа», который уже поступил в российскую продажу.





Как и исходный внедорожник, он получил 2,7-литровый двигатель ЗМЗ ПРО мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Напомним, что от прежнего двигателя усовершенствованный агрегат отличается не только возросшей на 15 сил отдачей, но и двухрядной цепью газораспределительного механизма, усиленной головкой блока цилиндров, новыми поршнями и жаропрочными клапанами.

Также «Пикап» получил модернизированное рулевое управление — с более жесткой трапецией от УАЗ «Профи» и демпфером. От «Профи» пикапу также достался передний мост с измененным углом наклона шкворней и открытыми поворотными кулаками, благодаря которым радиус разворота сократился на метр. Ради лучшей плавности хода перенастроены передние и задние амортизаторы.





В салоне, как и на «Патриоте», появились поручни на передних и средних стойках, облегчающие посадку водителя и пассажиров. Также разработчики сообщают об улучшенной шумоизоляции моторного щита и звукоизолирующих подкрылках в передних колесных арках. В дверных проемах появились модернизированные уплотнители, с которыми двери закрываются тише.

В России обновленный «Пикап» уже поступил в продажу — автомобили предлагаются в четырех исполнениях (Классик, Оптимум, Престиж и Максимум). Цены начинаются от 784 тыс. рублей (11,9 тыс. долларов в пересчете), самую дорогую версию можно приобрести за 1 млн 130 тыс. рублей (около 17,2 долларов). В «базе» обновленный «Пикап» оснащен водительской подушкой безопасности, ABS, гидроусилителем, регулировками рулевой колонки в двух плоскостях, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, центральным замком, электрорегулировками и подогревом наружных зеркал, а также фарами головного света со светодиодными ходовыми огнями.





«Пикапы» в максимальной комплектации оснащаются климат-контролем, мультимедиа-системой, камерой заднего вида, кожаной обивкой сидений, подогревом сидений первого и второго ряда, руля и лобового стекла, передними и задними датчиками парковки.