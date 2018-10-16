

Фото: Таня Капитонова, 34mag

Все началось с дауншифтинга. Режиссер, композитор и музыкант Матвей Сабуров вместе с женой, театральным режиссером Катей Аверковой, переехали жить в полузаброшенную деревню Белая Церковь. Там они создали фестиваль Sprava , который назвали фестивалем места.

Почти без денег организаторы сумели привлечь в отдаленный регион гостей и спонсоров и выйти в прибыль. В подходе организаторов много оригинального: гости едят из «полевой кухни», музыканты выступают на закате в старой церкви… Подробности Матвей и Катя рассказывают в этой истории.

— Красоты здешних мест привлекали не одно поколение белорусов: в конце XVI века полуостров около нашей деревни облюбовали Сапеги, которые и возвели здесь Троицкую церковь. Сейчас дауншифтеров в нашей небольшой деревне стало больше, чем местных жителей.

Матвей Сабуров

Организатор фестиваля SPRAVA Катя Аверкова

Организатор фестиваля SPRAVA

Осенью 2016 года мы с другом, музыкантом трио Port Mone, журналистом и архитектором Сергеем Кравченко прогуливались по полуострову в Черейском озере, и я сообщил, что летом сюда приедут друзья-столяры из Германии, которые хотят что-нибудь построить. Новость соединилась с давним желанием сделать полезное дело для этого места.

Мы решили построить сцену на берегу озера, пригласить команду белорусских мастеров и отпраздновать это дело концертом. За полгода идея обросла дополнительными смыслами, преобразовавшись в фестиваль места. И его радикальное отличие от аналогов — наличие глобальной цели и краткосрочных задач, связанных с позитивными изменениями в этой местности.



Фото из личного архива организаторов

Мы хотим создать на этой территории культурное пространство, сделать его точкой притяжения для белорусов и туристов. Музейные площадки, экспозиции, творческие резиденции и образовательные центры. Создать новую инфраструктуру на базе невостребованных локаций. Необходимые для функционирования этого объекта хостел и кафе позволили бы создать рабочие места в регионе.

А задача фестиваля — сформировать сообщество местных и приезжих активных людей и особую среду в месте, которое еще недавно не фигурировало в туристических маршрутах.

Сергей подготовил проект сцены, которая превратила подножие холма у церкви в природный амфитеатр. После присоединения к команде PR-менеджера и редактора 34travel.me Алины Крушинской были сформированы лайн-ап и программа, написан манифест.



Фото: Сергей Кравченко

Реализация по шагам

1. Подготовить площадку с командой, которая горит за идею. Полуостров в Черейском озере давно необитаем. Его почти не использовали даже для заготовки сена, большая часть территории была покрыта сухостоем. Мы собрали волонтеров, которые подготовили площадку к приему гостей. Среди них было много художников, дизайнеров и просто талантливых людей. И поэтому, когда была скошена трава, убраны сухие ветки и пни, за оставшееся время с помощью подручных средств они создали особую среду и атмосферу.

Весь архитектурный проект мы делаем совместно. В 2017 году построили сцену, в 2018 создали пляж, который по вечерам может использоваться как сцена или кинотеатр.



Фото: Алесь Пилецкий



Фото: Юлия Прончакова, holiday.by

Предпочтение всегда отдается тому, что можно сделать самим. Нет ни одной виниловой растяжки спонсора. Вся реклама очень нежно вписана в оформление. Практически все элементы самодельные. Крафтовые лампы, флаги, гирлянды. Даже мыло изготовлено вручную. Не потому, что это модно, а потому, что оно меньше вредит месту, что актуально, когда на полуострове одновременно находится так много людей.

Этот подход окупается отношением гостей. В 2017 году после фестиваля из мусора был найден один окурок и один фантик от конфеты. В 2018 году гостей было больше, но уровень сознательности не понизился.

2. Создать лайн-ап. Его критики сдержанно называют «чудаковатым». В нем нет привычного деления на «звезд» и «разогрев». Главный хедлайнер — это сам полуостров.

Каждый участник подбирается из принципа, подходит ли он этому месту и его атмосфере. Имеет значение и время выступления. Если выступает хор, то в церкви точно в 20:15 — это время заката: лучи солнца проникают в храм через окна и проломы в стенах, дополняя музыкальное звучание. Все электрогенераторы на острове отключаются, позволяя лишь ветру и птицам вторить голосам.



Фото: Таня Капитонова, 34mag

Коллектив «Грезы Пафнутия» звучит после «Троицы» не потому, что они круче. А потому, что это время ближе ко сну, и гости наслаждаются нежными вибрациями, впадая в полудрему, балансируя на грани бодрости и сна. JJ. Ok может, конечно, сыграть на главной сцене, но размещаясь на самой камерной и интимной площадке, он создает неповторимый атмосферный сет взаимодействия природы и звука.

В 2018 году у фестиваля появился второй музыкальный день, посвященный классике. Прошло шесть концертов.



Фото: Максим Шумилин

3. Предложить, чем заняться. Фестиваль может называться фестивалем, если помимо музыки на нем представлено много чего другого. Мы устроили театральные представления, кинопоказы, мастер-классы по рисованию и созданию масок для детей, пилатес и акро-йогу. Желающие узнать об истории места посещали экскурсию по Черее.

Для тех, кому природы было мало, организовали мини-поход по тропам в ближайших лесах. Не меньшей популярностью пользовалась столярная мастерская, где можно было соорудить первую в своей жизни табуретку или полку.



Фото: Михаил Лещенко

4. Всех накормить. В основе концепции фудкорта также заложены принципы простоты и экологичности. Мы не планировали очередной фестиваль чревоугодия, поэтому центральной зоной стало «Полевое кафе».

Изначально «полевая кухня» была арендована для того, чтобы обеспечить питанием волонтеров за неделю до фестиваля. Затем было решено подавать гостям ту же еду. Был приглашен повар, закуплены продукты, настроены технические моменты. В итоге все гости, включая местных жителей, имели возможность подкрепиться простой, вкусной и недорогой едой.



Фото: Алесь Пилецкий

Остальные участники фудкорта уже предоставляли возможность немного побаловать себя — например, попробовать выпечку и улиток от французского повара, который живет в этой местности.

Условия для участников фудкорта максимально простые: место — бесплатно, но каждый должен предоставить по 40−80 порций волонтерам.

5. Сделать все это, не имея денег. Еще при подготовке первого фестиваля, посоветовавшись со специалистами, мы создали подробное коммерческое предложение по классической и проверенной схеме. Ведь единственным ресурсом, которым обладал фестиваль, был человеческий. Описали концепцию, выделили официальных спонсоров и партнеров и занялись рассылками с последующими обзвонами. Классическая схема не дала никакого результата.

Первый партнер, с которым мы нашли общий язык, появился в результате обычного телефонного разговора с коротким рассказом о фестивале. Эта компания занимается продажей лиственницы, и поставленная ею древесина обладает идеальными свойствами для объектов на открытом воздухе. Затем удалось без презентаций и подробных предложений договориться с крупными компаниями — и они уже второй год предоставляют нам в бесплатную аренду электроинструмент для волонтеров и обеспечили красками.

Многие партнеры стали именно ресурсными. Проще получить помощь в виде реального ресурса, а не денежных потоков. Переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами растягивались на недели. Но в итоге у нас появился собственный инструмент, топоры, шурупы и гвозди. Интернет-магазин предоставил строительный инструмент, завод керамзитового гравия обеспечил собственной продукцией, из которой волонтеры построили скамейки, безопасные для сухой травы кострища и многое другое. А благодаря 4 грузовикам песка новый пляж очень понравился детям. Сеть гипермаркетов предоставила продукты собственной торговой марки для питания волонтеров, дилерская сеть — грузопассажирский фургон, на котором перевозился весь технический стафф.



Фото: Юлия Прончакова, holiday.by

Были партнеры, которые просили не называть их и не благодарить публично. Также очень радуют партнеры, которые помогают небольшими, но очень важными вещами: палатки и спальники для артистов, стулья для кухни, безопасное для озерной флоры и фауны мыло, неожиданно появившаяся вечером коробка домашнего зефира или мешок картошки для волонтеров.

Но особенно важным стало участие Чашникского районного исполнительного комитета. Взаимодействие с местными властями позволило упростить бытовую часть: доставка биотуалетов, аренда «полевых кухонь», вывоз мусора, дежурство «скорой», охрана.

Никто из них не просил развесить по всему полуострову свои растяжки, но каждый гость узнал, кого и за что можно благодарить.

Помимо поля логотипов на сайте и афишах, мы размещали публикации о каждом партнере в социальных сетях. Формат — максимально простой и нативный: живое фото без рекламной тональности и выверенный текст. Подписчики реагировали на них так же, как на остальной фестивальный контент. Совокупно у нас около 3000 подписчиков. В Instagram без рекламы нас просматривает от 800 до 1500 тысяч человек.

Отдельные зоны фестиваля были аккуратно забрендированы по естественной логике: столярная мастерская имела вывеску с логотипом партнера, предоставившего материалы, кафе — торговой маркой сети, которая предоставила продукты для питания волонтеров. Небольшие логотипы поставщика дерева были нанесены на доски, из которых построена сцена.

Итого

Команда организаторов: 14 человек

Волонтеры: 79 человек

Музыканты: 105 человек

Участники дополнительных программ и фудкорта: 141 человек



Фото: Алесь Пилецкий

Бюджет: 2017 — $ 5340, 2018 — 7973 $. Это гонорары и дорожные расходы артистов, аренда света, звука и электрогенераторов, расходы на рекламу, найм трактора для покоса полей, аренда биотуалетов, бензин для транспорта и генераторов, металл для несущих конструкций пляжа, канцтовары и бытовые товары (туалетная бумага, средства для мытья посуды и т.д.).

Прибыль: 2017 — минус $ 3500, 2018 — плюс $ 4877. Мы зарабатывали только с продажи билетов. В зависимости от количества дней, времени и места покупки билеты стоили от 20 до 30 рублей ($ 10−15). Гость получал также место для палатки в подготовленном кемпинге, где мы построили кострища и заготовили дрова.

На первом фестивале мы ушли в минус, продав совокупно 350 билетов. А на втором превысили эту цифру в два раза. Нам пришлось оперативно докупать продукты, чтобы никто не остался голодным.

Планы на 2019 год

Обработать все успехи и факапы прошлых лет, устранить недочеты. Поставить фестиваль на финансовые рельсы. Расширить фестиваль еще на один день. Пополнить музыкальную программу зарубежными группами при помощи сотрудничества с международными институтами. Создать профессиональную инициативную группу для консервации Троицкой церкви, организовать сбор средств на этот проект. Продолжать создавать культурный центр в Черее.

Советы тем, кто хотел бы повторить наш опыт

1. Создайте годную идею. Проверить, насколько она годная, несложно. Если идея заставляет бросить свои дела крутых профессионалов — значит, вы все сделали правильно.

2. Если вы создали команду — берегите ее. Вы должны быть одним организмом.

3. Не отделяйте себя и «свой мир» от окружающей реальности. Местные жители, районное управление могут стать вашими друзьями или даже частью команды. Будьте открыты и готовы к диалогу.