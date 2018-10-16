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В керченском колледже сработало взрывное устройство, погибли 10 человек - НАК

17.10.2018 13:38 — Разное | Интерфакс  
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В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, сообщили "Интерфаксу" в среду в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - сообщили в НАК.

"По предварительным данным погибло десять человек, около 50 раненых", - сообщили в информационном центре.

По данным НАК, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

 
 
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В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, сообщили "Интерфаксу" в среду в информационном центре Национального...
 
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