ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководителем Банка БелВЭБ назначен бывший первый вице-премьер Матюшевский

17.10.2018 13:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ" назначен бывший первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

"С понедельника (22 октября – ИФ) начинаю работу председателем правления Банка БелВЭБ", - сообщил В.Матюшевский агентству "Интерфакс-Запад" в среду.

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет финучреждения.

В.Матюшевский занимал пост первого вице-премьера с декабря 2014 года до 18 августа 2018 года, когда по решению президента Беларуси практически все руководство правительства во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку.

Как сообщалось, В. Матюшевский в сентябре прошел квалификационную комиссию Национального банка. Комиссия подтвердила, что В.Матюшевский соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к руководителям и заместителям руководителя банка.

В начале октября квалификационную комиссию Национального банка прошел действующий руководитель Банка Николай Лузгин. Комиссия подтвердила, что Н.Лузгин соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к независимому директору банка.

До назначения на пост первого вице-премьера  В.Матюшевский в течение пяти лет возглавлял дочерний банк Сбербанка РФ - ОАО "БПС-Сбербанк", куда он пришел в 2010 году с поста заместителя председателя правления Нацбанка Беларуси.

БелВЭБ (97,52% акций принадлежит Внешэкономбанку) входит в число семи системообразующих банков Беларуси. Активы БелВЭБа по МСФО на начало 2018 года составили Br4,15 млрд, увеличившись за год на 5,1%. Чистая прибыль банка уменьшилась на 35,3% - до Br44,05 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ" назначен бывший первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. "С понедельника (22 октября – ИФ)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вы видели как горят 10 тысяч кубометров бензина? МЧСэсники потушили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика