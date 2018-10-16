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Белорусские АЗС полностью перейдут на зимнее дизтопливо к 1 ноября, в ассортименте появится улучшенная марка

17.10.2018 12:57 — Разное | Интерфакс  
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Полная замена летнего дизельного топлива на зимнее произойдет к 1 ноября, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее -20ºC 5-го экологического класса уже поступает на нефтебазы и автозаправочные станции с 15 октября. На топливораздаточных колонках РУП "ПО "Белоруснефть" оно маркируется "ДТ-З-К5".

"Начиная с 15 октября белорусские НПЗ – ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" – традиционно переходят на выпуск зимнего дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Также рассказали представители концерна, в эти же сроки на АЗС отраслевой сети в продаже появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32ºC.

"Обращаем внимание владельцев автомобилей с дизельным двигателем на необходимость полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом. Рекомендуем также провести подготовку к эксплуатации в зимних условиях топливных и масляных систем двигателя, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля", - напоминают в Белнефтехиме.

 
 
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Полная замена летнего дизельного топлива на зимнее произойдет к 1 ноября, сообщили в концерне "Белнефтехим". Дизельное топливо сорта F с предельной температурой...
 
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