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До 10 человек могли стать жертвами взрыва в колледже в Керчи
Порядка 10 человек могли погибнуть в результат взрыва в городе Керчь в Крыму, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
"По неподтвержденным данным, жертвами взрыва моги стать до 10 человек", - сказал собеседник агентства.
Источник в оперативном штабе на месте ЧС уточнил "Интерфаксу", что в результате взрыва "предварительно 50 человек пострадали, из них 10 погибли".
Другой источник сообщил агентству, что на место происшествия прибыла аварийно-газовая служба.
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Порядка 10 человек могли погибнуть в результат взрыва в городе Керчь в Крыму, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник. "По неподтвержденным данным,...
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