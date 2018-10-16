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До 10 человек могли стать жертвами взрыва в колледже в Керчи

17.10.2018 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Порядка 10 человек могли погибнуть в результат взрыва в городе Керчь в Крыму, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"По неподтвержденным данным, жертвами взрыва моги стать до 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС уточнил "Интерфаксу", что в результате взрыва "предварительно 50 человек пострадали, из них 10 погибли".

Другой источник сообщил агентству, что на место происшествия прибыла аварийно-газовая служба.

 
 
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Порядка 10 человек могли погибнуть в результат взрыва в городе Керчь в Крыму, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник. "По неподтвержденным данным,...
 
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