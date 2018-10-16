ЕАБР хочет увеличить капитал, Минфин РФ пока не нашел средства в бюджете на это - глава банка

Евразийский банк развития (ЕАБР) по-прежнему видит необходимость в увеличении капитала, российский Минфин пока не нашел средства в бюджете на это, сообщил журналистам председатель правления банка Андрей Бельянинов.

"Увеличение капитала ЕАБР пока находится в стадии обсуждения. Я хочу, чтобы нас услышали, но это связано с бюджетным процессом, а это требует очень внимательного отношения и корректировки бюджета, на которую наше министерство финансов в ближайшее время пока не готово", - сказал А.Бельянинов.

Он напомнил, что собственный капитал и нераспределенная прибыль ЕАБР сейчас составляют $1,7 млрд. При этом объявленный капитал составляет $7 млрд.

По его словам, кредитный портфель банка составляет $3 млрд, но чтобы заниматься серьезными интеграционными процессами, такого портфеля мало.

"Я уверен в том, что наше правительство, поддержат меня в том, что такие институты развития надо докапитализировать, чтобы они активно выступали на этом рынке", - сказал А.Бельянинов.

Банк заинтересован в докапитализации в национальных валютах - рубль, тенге.

Он отметил также, что вопрос привлечения новых стран в капитал ЕАБР - политический.

"Мы были бы рады этому. Например, Узбекистан. Для того чтобы он вошел в наш банк, мы абсолютно готовы, по-моему, мы уже плетемся в хвосте, потому что все международные финансовые институты в Узбекистане работают, реализуют инвестиционные проекты. У нас пока такой возможности нет. Я думаю, что это было бы очень правильно и своевременно (чтобы Узбекистан вошел в капитал ЕАБР - прим. ИФ)", - отметил А.Бельянинов.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.