Вице-премьер Крыма Нахлупин задержан в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в Москве зампреда Совета министров Крыма Виталия Нахлупина, сообщила пресс-служба правительства республики.

"17 октября 2018 года правоохранительными органами Российской Федерации в городе Москве по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ (получение взятки - ИФ) был задержан Нахлупин Виталий Германович", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

И.Михайличенко доложил о произошедшем главе Крыма Сергею Аксенову, который вернулся в Россию после визита крымской делегации в Сирию.

"В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению главы республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины", - сказал И.Михайличенко.

По его словам, следственные действия проводятся в комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства Крыма, службе капитального строительства, компаниях "Крымгазсети" и "Крымэнерго".