Эпидемия гриппа в России неизбежна, несмотря на вакцинацию почти четверти населения страны - Роспотребнадзор

Вакцинацию от гриппа прошло 24% населения РФ, но эпидемия все равно будет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Уже привито 24% совокупного населения РФ", - сказала А.Попова на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что "эпидемия будет - это, к сожалению, очевидно на сегодня и неизбежно".

Вместе с тем А.Попова отметила, что "насколько вирулентным будет вирус", пока можно прогнозировать нечётко, на этот вопрос можно будет дать ответ, "когда он придет".

Она отметила, что "сегодня гриппа еще нет", поэтому пока нельзя сказать, к каким из противовирусных средств он "будет чувствительным". "Но антибиотики и противовирусные использовать без назначения врача - большой риск для здоровья", - сказала А.Попова.

Она порекомендовала обязательно прививаться группам риска - беременным, детям, людям старшего возраста.

А.Попова также посоветовала при любом недомогании консультироваться с врачом.

По ее словам, за "последние несколько лет не было погибших от гриппа".

В 2017 году гриппом заболело 2,5% от привитых, но это, "как правило, люди с ослабленным иммунитетом, патологиями, но переболели без осложнений, тяжелых форм", сказала А.Попова.