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Илон Маск отстранен от управления Tesla

17.10.2018 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Илон Маск отстранен от управления Tesla

По решению суда Илон Маск отстранен на три года от руководства компанией Tesla.

Такое решение вынес окружной суд Нью-Йорка. Согласно решению суда, Илон Маск не сможет работать руководителем в компании «Tesla» 3 года. Кроме того, суд обязал Маска оплатить штраф в размере 20 млн долларов, пишут belnaviny.by.

Напомним, ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила миллиардера в мошенничестве. В июле Маск заявил, что хочет выкупить все акции компании Tesla, чтобы сделать ее частной, что привело к повышению стоимости акций на несколько дней.

 
 
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По решению суда Илон Маск отстранен на три года от руководства компанией Tesla.
 
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