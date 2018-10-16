Илон Маск отстранен от управления Tesla





По решению суда Илон Маск отстранен на три года от руководства компанией Tesla.

Такое решение вынес окружной суд Нью-Йорка. Согласно решению суда, Илон Маск не сможет работать руководителем в компании «Tesla» 3 года. Кроме того, суд обязал Маска оплатить штраф в размере 20 млн долларов, пишут belnaviny.by .

Напомним, ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила миллиардера в мошенничестве. В июле Маск заявил, что хочет выкупить все акции компании Tesla, чтобы сделать ее частной, что привело к повышению стоимости акций на несколько дней.