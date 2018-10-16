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Канадские рейнджеры нашли замену своим 123-летним винтовкам
Стоящие на вооружении с 1947 года винтовки канадских рейнджеров Lee Enfield .303 заменят на более современное оружие Colt Canada C19,
Colt Canada C19 — это лицензионная версия финской винтовки Tikka T3, модифицированной специально для канадских рейнджеров. Это оружие хорошо подходит для самообороны от больших плотоядных хищников, таких как белые медведи, а также для охоты. Рейнджерам часто приходится патрулировать в отдаленных районах, поэтому приходится добывать пищу самостоятельно. Новинка легче и точнее предшественника, а также удобнее в обращении.
Lee Enfield .303 — это не что иное, как Lee Enfield No.4 Mk.1, созданная в 1895 году. Главными особенностями являются ее высокая скорострельность — 30 выстрелов в минуту и большая емкость магазина — 10 патронов.
Во время Первой мировой британские солдаты, вооруженные
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Первый этап перевооружения 25 отрядов должен закончится в апреле 2019 года, второй - годом позже.
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