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Канадские рейнджеры нашли замену своим 123-летним винтовкам

17.10.2018 13:56 — Разное | Tut.by  
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Стоящие на вооружении с 1947 года винтовки канадских рейнджеров Lee Enfield .303 заменят на более современное оружие Colt Canada C19, сообщает OttawaCitizen. Первый этап перевооружения 25 отрядов должен закончиться в апреле 2019 года, второй — годом позже.


Фото: ottawacitizen.com

Colt Canada C19 — это лицензионная версия финской винтовки Tikka T3, модифицированной специально для канадских рейнджеров. Это оружие хорошо подходит для самообороны от больших плотоядных хищников, таких как белые медведи, а также для охоты. Рейнджерам часто приходится патрулировать в отдаленных районах, поэтому приходится добывать пищу самостоятельно. Новинка легче и точнее предшественника, а также удобнее в обращении.

Lee Enfield .303 — это не что иное, как Lee Enfield No.4 Mk.1, созданная в 1895 году. Главными особенностями являются ее высокая скорострельность — 30 выстрелов в минуту и большая емкость магазина — 10 патронов.

Во время Первой мировой британские солдаты, вооруженные Lee Enfield No.4 Mk.1, могли вести очень плотный огонь. Это породило слух у немцев, что британские солдаты поголовно вооружены ручными пулеметами. Именно эту винтовку советские солдаты в Афганистане прозвали «буром». Из этой винтовки был сбит вертолет Ми-8. Случай зафиксирован документально.

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Первый этап перевооружения 25 отрядов должен закончится в апреле 2019 года, второй - годом позже.
 
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