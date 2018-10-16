Закулисье цирка. Что скрывается за занавесом «Белгосцирка»?

С ЛОТЕРЕЕЙ И БОРЬБОЙ

«Первое выступление профессионального цирка на территории современной Беларуси состоялось в 1853 году в балагане, развернутом в Троицком предместье, а в 1884 году на Соборной площади появилось деревянное здание первого в городе цирка-шапито, известного как «Цирк братьев Никитиных», – начинает рассказ Анастасия Туманова.





Различные цирки, выступавшие в городе, конкурировали между собой. Для привлечения публики, например, делалась ставка на популярную тогда «французскую борьбу». Также проводили лотереи, когда по входным билетам можно было выиграть довольно дорогой приз.

В 1930 году цирк реконструировали. На его базе в Городском саду (ныне парк им. Горького) был построен цирк-шапито. Однако во время начала Великой Отечественной войны здание было разрушено. Интересно, что морских львов, которые жили в цирке, выпустили в Свислочь. Дальнейшая судьба зверей неизвестна, но ходили слухи, что их видели в Днепре.

После окончания войны правительство СССР приняло решение о возведении в стране 20 стационарных цирков, в том числе в Минске. Строительство было завершено в 1958 году, и уже 11 февраля 1959 года состоялось первое представление. Этот день и считается днем рождения современного Белорусского цирка.





СЛОЕНЫЙ «ПИРОГ»

«Со времен открытия здание несколько раз реконструировали. В ходе реконструкции рядом с нынешним зданием цирка возведены новые корпуса. Построен шестиэтажный репетиционный манеж, позволяющий большему количеству артистов репетировать одновременно», – проводит экскурсию Анастасия Туманова.





Оркестр переместили на противоположную сторону основного зала: теперь он располагается над цирковым занавесом у входа на арену. А на бывшем месте оркестровой ложи – три вип-ложи.





Манежей в основном здании цирка стало четыре. Этим могут похвастать только лучшие цирки мира. Расположены манежи друг под другом, словно слоеный пирог. Для того чтобы их разместить, пришлось вырыть яму глубиной 15 метров. Теперь манежи могут сменяться в зависимости от программы или номера. Ведь, к примеру, светодиодный манеж может испугать животных, а танцевальные номера лучше показывать на паркете.

Экскурсовод показала и место содержания животных: вольеры, оборудованные местами для отдыха и кормления, комнату для водных процедур, лифт и даже гардеробные для животных.





Работает в здании и музей цирка. В нем можно увидеть исторические документы, фотографии, афиши, сувениры, подаренные минскому цирку гостями из разных стран, и множество наград, завоеванных нашими артистами.





КАК ПОПАСТЬ?

Попасть в закулисье минского цирка может любой желающий. Для этого нужно предварительно связаться с администрацией и заказать экскурсию. Специалист советует это делать за 1-2 недели до предполагаемого посещения и не планировать мероприятие в дни школьных каникул, когда в цирке одна за другой проводятся экскурсии для детей.





Обычно экскурсии проводят в будние дни, но не во время представлений. Одна группа может насчитывать до 25 человек. Анастасия Туманова пояснила, что можно заказать экскурсию хоть для одного человека, но общая стоимость посещения в любом случае составит 100 рублей. Поэтому будет выгоднее собрать большую компанию.