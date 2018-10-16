10 человек погибли в результате взрыва в колледже в Керчи

Как стало известно, трагедия произошла днем 17 октября в политехническом колледже в Керчи. По информации местных информагентств, в помещении столовой сдетанировал газ.

В результате происшествия погибли не менее 10 человек, еще 50 пострадали. Однако под завалами могут еще находиться люди. В данный момент на месте происшествия работают службы спасения, военные, правоохранители. Выясняются причины взрыва.

Рассматривается несколько версий произошедшего. По одной из них, в окно столовой учебного заведения бросили бутылку с зажигательной смесью.