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Движение на МКАД в районе Лошицы откроется 20 октября
Движение автотранспорта откроется на участке МКАД, где ремонтируется трубопровод.
Об этом
По его словам, внутреннюю часть кольца будут ремонтировать до начала ноября. Полностью МКАД откроют для движения по всем направлениям 7 ноября. Тогда же планируют ввести открыть движение со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина.
Ранее сообщалось, что на 19 км МКАД в районе Лошицы путепровод просел. На нем треснула балка, не выдержав движения большегрузых машин.
Путепровод был построен в 1985 году.
В ремонте нуждаются еще три путепровода на кольцевой. В начале октября там запрещео движение машин большой грузоподъемности.
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Движение автотранспорта откроется на участке МКАД, где ремонтируется трубопровод.
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