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Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии
Новости мира. Срочные новости приходят из Керчи. Здесь в здании колледжа прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту происшествия съезжаются кареты скорой помощи, машины спасателей. Территория оцеплена. Вероятнее всего, взорвался газовый баллон в столовой. Однако эту информацию пока не подтвердили.
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Новости мира. Срочные новости приходят из Керчи. Здесь в здании колледжа прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным...
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