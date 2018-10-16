«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям

Новости Беларуси. В сети набирает популярность новый клип группы «Без билета».

Видео на песню «Пепел» в соцсетях и на официальном YouTube-канале группы уже посмотрели более 25 тысяч раз.

Как сообщают сами музыканты в Instagram, этой песней они хотели бы сказать «спасибо» своим любимым и друзьям.

Виталий Артист:

Летим дальше, и вот наша новая песня!



Фото: instagram.com/bezbiletaofficial

Поклонники оценили новую работу исполнителей и отметили, что она не похожа на предыдущие песни.

«Хороший клип, чёткая песня и красивая природа, смотрите – не пожалеете...»,

«Ребята молодцы, в необычном стиле исполняют, это классно!»,

«Браво! Нет слов. Все очень понравилось! Продолжайте в том же духе».



Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Автором идеи видео является солист группы Виталий Артист. Как отметил в соцсетях Максим Малахов, который занимался монтажом клипа, получился «симбиоз волшебной музыки, чарующего текста, харизмы Виталия Артиста и группы «Без Билета».

Максим Малахов:

В моей работе есть много плюсов, за которые я её люблю. И дело тут не в том, что есть возможность участвовать в самых разных проектах, кататься по городам и весям, знакомиться с интересными и не очень людьми.

Один из таких плюсов возможность работать над новым клипом «Без Билета» и слушать композицию ещё задолго до официального релиза, а уж увидеть то, что получилось ещё до того как увидит сам Виталий Артист – вообще бесценно.



Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Ролик снимали в Беларуси. Судя по геолокации «Белая церковь» в соцсетях ролик снимали в Витебской области. В клипе артисты плывут на плотах и поют лирическую композицию.

Композиция «Пепел» является вторым синглом группы после выхода альбома «Маяк» весной этого года.



Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Также «безбилетники» сообщили, что отправляются в большой тур по Беларуси, который закончится в феврале концертом в Минске.

А на этих выходных группа выступала на ночном концерте в минском метро. Его телеверсию можно будет скоро увидеть на телеканале РТР-Беларусь.