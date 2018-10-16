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Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ
Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна зарегистрировала национальные ресурсы в этой сети, что позволит оказывать поддержку государствам, пострадавшим от ядерных или радиологических ЧС.
В эти регионы из Беларуси будет отправлена медицинская и материальная помощь. А в случае необходимости на место происшествия отправятся белорусские спасатели.
Хуан Карлос Лентихо, заместитель генерального директора МАГАТЭ:
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна...
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