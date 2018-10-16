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Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍

17.10.2018 13:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍

Наша страна зарегистрировала национальные ресурсы в этой сети, что позволит оказывать поддержку государствам, пострадавшим от ядерных или радиологических ЧС.

Миссия МАГАТЭ представит отчёт по итогам работы в Беларуси

В эти регионы из Беларуси будет отправлена медицинская и материальная помощь. А в случае необходимости на место происшествия отправятся белорусские спасатели.

Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍

Хуан Карлос Лентихо, заместитель генерального директора МАГАТЭ:
Система оказания помощи МАГАТЭ – важный механизм для обмена опытом в области аварийной готовности и реагирования. Отмечу, в этой системе свои национальные ресурсы зарегистрировали уже 34 государства. Присутствие Беларуси позволит расширить сотрудничества с МАГАТЭ и упростить процедуры оказания международной помощи. У вас в стране есть необходимое оборудование и квалифицированные кадры, которые могут быть предоставлены для оказания помощи другому государству.

Беларусь зарегистрирована в сети оказания помощи МАГАТЭ‍

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной системе оказания помощи МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна...
 
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