Рязанская область собирается тесно сотрудничать с Беларусью

В Рязанскую область прибыла делегация Республики Беларусь, сообщает сайт регионального правительства.

В рамках визита состоялась встреча губернатора Николая Любимова с председателем государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александром Забелло. По ее итогам глава региона на заседании областного правительства поручил наладить более тесное социально-экономическое сотрудничество с Беларусью.

Он поручил сформировать региональную делегацию для участия в седьмом Славянском международном экономическом форуме, который пройдет в Брянске 2 ноября и изучить возможности для совместной работы.

В состав рязанской миссии войдут представители бизнес-сообщества, заинтересованные в сотрудничестве с Республикой Беларусь.

VII Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Тема Форума – «Экономика в цифровой экосистеме».

В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

В программе форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.