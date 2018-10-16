Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о похищении жительницы Борисова с целью вовлечения ее в занятие проституцией.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УНиПТЛ УВД Миноблисполкома в рамках поступившего сообщения от потерпевшей о совершенных в отношении нее противоправных действиях.

В числе обвиняемых — двое 27-летних мужчин, проживающих и работающих в г. Крупки.

По данным следствия, обвиняемые, проезжая на автодороге М1 в Крупском районе и увидев 42-летнюю женщину, вопреки ее воле и с применением насилия посадили в свой легковой автомобиль. Удерживая ее, отвезли в лесной массив и уговаривали заниматься проституцией под их руководством. Они обещали обеспечить ее клиентами, квартирой для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение, даже организовать выезд в этих целях в Российскую Федерацию.

Следствием допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, проделана работа по сбору и закреплению доказательственной базы.

По результатам расследования действия обвиняемых квалифицированы как похищение человека, совершенное в целях эксплуатации, группой лиц по предварительному сговору (п. 4, 6 ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса) и вовлечение в занятие проституцией (ч. 1 ст. 171-1 Уголовного кодекса).

В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.