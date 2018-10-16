Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, оказывавшего риэлтерские услуги без государственной регистрации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением ДФР КГК по Минской области и г.Минску.

По данным правоохранителей, подозреваемый

официально состоял как агент по работе с недвижимостью в штате коммерческой организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на оказание риэлтерских услуг (купля — продажа загородных домов и земельных участков).

При работе с клиентами мужчина представлялся как сотрудник агентства, но фактически денежные средства за оказанные услуги оставлял себе.

По имеющимся сведениям мужчина осуществлял деятельность без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством юстиции Республики Беларусь, на протяжении 10 лет на территории г. Минска, Минского и Смолевичского районов.

По предварительной оценке полученный им незаконный доход составил порядка 95 тысяч рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В рамках уголовного дела изъяты документы, различные носители информации, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

УСК по Минской области УДФР КГК по Минской области и г.Минску.