27 октября в Костюковичах пройдет первенство района по настольному теннису

27 октября в Костюковичском физкультурно-оздоровительном центре «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по настольному теннису среди трудовых коллективов города, КСУП, агрогородков и сельских населенных пунктов в программе круглогодичной спартакиады.
Начало соревнований – 10.00.
Приходите в качестве участников или болельщиков!
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27 октября в Костюковичском физкультурно-оздоровительном центре «Физкультура и здоровье» пройдет первенство района по настольному теннису среди трудовых...