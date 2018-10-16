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Показатели постановки на учет по семейному неблагополучию в Беларуси пересмотрят

17.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Новое положение, определяющее подходы к постановке на учет по семейному неблагополучию, разрабатывается в Беларуси, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко, передает корреспондент БЕЛТА.

Показатели постановки на учет по семейному неблагополучию в Беларуси пересмотрят

В нормативном правовом акте будут определены показатели, по которым ребенка следует считать находящимся в социально опасном положении. Изменения вызваны необходимостью актуализации законодательной базы.

«Работа по декрету №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» требует совершенствования, что в том числе связано с участившимися обращениями граждан. Как правило, решения о постановке на учет, лишению родительских прав обоснованные. Это не стремление навесить ярлык, а помощь семье, которая оказалась в кризисной ситуации. Те инструкции, которые писались более 10 лет назад, может, где-то устарели, хотя сами критерии социального неблагополучия, ненадлежащего воспитания прописаны в ст. 67 Кодекса о браке и семье. Они требуют дальнейшей конкретизации. Новую инструкцию разрабатывает Министерство образования, специалисты вносят свои предложения, замечания и дополнения», — отметила Елена Герасименко.

В частности, предлагается исключить как потерявший актуальность показатель, касающийся оставления ребенка до 10 лет одного на улице, дополнить документ нормой о получении ребенком базового образования в обязательном порядке. «Некоторые родители забирают детей из школы, считая, что смогут обучить их дома сами или дистанционно. Это повод прийти в семью»- добавила Елена Герасименко.

Всего в Минске проживают около 360 тыс. детей, из них около 2 тыс. признаны находящимися в социально опасном положении. «Одна семья может состоять на учете полгода до нормализации ситуации, другой нужно год или два, чтобы за ними наблюдали», — добавила Елена Герасименко.

Декрет №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» принят 12 лет назад. По мнению специалистов, документ помог преодолеть многие проблемы. Из-за того, что со стороны органов профилактики проводится активная работа с семьями, где дети находятся в социально опасном положении, уменьшилось количество родителей, лишенных родительских прав.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/pokazateli-postanovki-na-uchet-po-semejnomu-neblagopoluchiju-v-belarusi-peresmotrjat-321920-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое положение, определяющее подходы к постановке на учет по семейному неблагополучию, разрабатывается в Беларуси, сообщила сегодня журналистам...
 
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