Движение машин по внешней стороне МКАД в районе Лошицы откроют 20 октября

Как сообщил главный инженер предприятия «Гордорстрой» Василий ТИБЕЖ, движение автомобильного транспорта по внешней стороне МКАД в районе столичного микрорайона Лошица планируется открыть 20 октября. При этом пешеходы смогут передвигаться по новому тротуару под мостовой частью со стороны третьей опоры.

В то же время работы на внутренней стороне кольца продолжатся до начала ноября. Движение по всем направлениям МКАД, как и под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина, планируется открыть к 7 ноября.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», 1 августа 2018 года в районе пересечения Игуменского тракта с минской кольцевой автодорогой произошло проседание асфальтового покрытия в третьей полосе движения внутреннего кольца из-за лопнувшей балки.

Изначально движение было перекрыто лишь по внутреннему кольцу МКАД, планировалось отремонтировать только сам аварийный участок внутреннего кольца – 14 балок. Однако позже стало понятно, что необходимо заменить все 28 балок пролетного строения и с 11 августа была закрыта для проезда и внешняя сторона.

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году. Последний раз он реконструировался 17 лет назад.