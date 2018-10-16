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Движение машин по внешней стороне МКАД в районе Лошицы откроют 20 октября

17.10.2018 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Движение машин по внешней стороне МКАД в районе Лошицы откроют 20 октября
БЕЛТА

Как сообщил главный инженер предприятия «Гордорстрой» Василий ТИБЕЖ, движение автомобильного транспорта по внешней стороне МКАД в районе столичного микрорайона Лошица планируется открыть 20 октября. При этом пешеходы смогут передвигаться по новому тротуару под мостовой частью со стороны третьей опоры.

Движение машин по внешней стороне МКАД в районе Лошицы откроют 20 октября Капремонт моста на МКАД в районе Игуменского тракта завершат к 7 ноября

В то же время работы на внутренней стороне кольца продолжатся до начала ноября. Движение по всем направлениям МКАД, как и под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина, планируется открыть к 7 ноября.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», 1 августа 2018 года в районе пересечения Игуменского тракта с минской кольцевой автодорогой произошло проседание асфальтового покрытия в третьей полосе движения внутреннего кольца из-за лопнувшей балки.

Изначально движение было перекрыто лишь по внутреннему кольцу МКАД, планировалось отремонтировать только сам аварийный участок внутреннего кольца – 14 балок. Однако позже стало понятно, что необходимо заменить все 28 балок пролетного строения и с 11 августа была закрыта для проезда и внешняя сторона.

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году. Последний раз он реконструировался 17 лет назад.

 
 
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Полностью движение транспорта на участке кольцевой автодороги в районе Игуменского тракта планируется восстановить к 7 ноября 2018 года.
 
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