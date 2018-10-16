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Необычный инцидент произошел в Солигорске.

17.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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8 октября 2018 14:58 2409

Необычный инцидент произошел в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

В одном из местных магазинов пьяная гражданка организовала драку с продавцом. Причиной раздора стали 4 бутылки водки, – сообщают представители УВД Миноблисполкома.

Необычный инцидент произошел в Солигорске.

ЧП случилось в субботу, 6 октября. Нетрезвая 54-летняя жительница деревни Погост-2 готовилась совершить хищение 4 бутылок водки. Но это заметил 63-летний продавец и предпринял меры по пресечению преступного намерения.

Необычный инцидент произошел в Солигорске.

Завязалась драка, окончившаяся для сельчанки уголовным делом. Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 14 ч. 1, ст. 206 ч. 2 УК Республики Беларусь (покушение на преступление, грабёж).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта УВД Миноблисполкома.

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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8 октября 2018 14:58 2409 Необычный инцидент произошел в Солигорске. ...
 
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