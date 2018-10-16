Теракт? Россия заявила о подрыве взрывного устройства в колледже Керчи

Об этом говорится в сообщении НАК РФ, поступившем в редакцию РБК.





По данным российского ведомства, взрыв в здании политехнического колледжа произошел около 12 часов дня, по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены. Ранее сообщалось, что взорвался газовый баллон.





Территория колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы. ​





Ранее российские СМИ сообщили, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон. Согласно имеющимся данным, взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи прогремел в помещении столовой.





После взрыва в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи к зданию учебного заведения пригнали бронетранспортеры и военные грузовики с вооруженными солдатами.





Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в Сети.





gordonua.com приводит слова директора колледжа в Керчи. Она заявила, что произошел "настоящий теракт, как в Беслане", в результате которого "трупов полно детей". приводит слова директора колледжа в Керчи. Она заявила, что произошел "настоящий теракт, как в Беслане", в результате которого "трупов полно детей".



