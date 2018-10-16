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Теракт? Россия заявила о подрыве взрывного устройства в колледже Керчи
Национальный антитеррористический комитет РФ объявил о подрыв неустановленного взрывного устройства в колледже Керчи.
Об этом говорится в сообщении НАК РФ, поступившем в редакцию РБК.
По данным российского ведомства, взрыв в здании политехнического колледжа произошел около 12 часов дня, по предварительным данным, при взрыве погибли десять человек, еще 50 были ранены. Ранее сообщалось, что взорвался газовый баллон.
Территория колледжа оцеплена, находившиеся в здании люди эвакуированы.
Ранее российские СМИ сообщили, что взрыв мог спровоцировать газовый баллон. Согласно имеющимся данным, взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи прогремел в помещении столовой.
После взрыва в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи к зданию учебного заведения пригнали бронетранспортеры и военные грузовики с вооруженными солдатами.
Об этом свидетельствуют видео очевидцев, опубликованные в Сети.
По ее словам, сама она поехала в БТИ (бюро технической инвентаризации) "подписывать договор с детьми по практике". "Наверное, я сейчас была бы трупом", – сообщила она в разговоре по телефону. Женщина добавила, что в колледж ворвались неизвестные, бросали "взрывные пакеты", а потом "открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти". Видео размещено на
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Национальный антитеррористический комитет РФ объявил о подрыв неустановленного взрывного устройства в колледже Керчи.
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