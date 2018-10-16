Матюшевский утвержден главой Банка БелВЭБ

«По итогам набсовета Матюшевский избран председателем правления Банка БелВЭБ. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 22 октября», — сказали собеседники.





Нынешний руководитель Банка БелВЭБ Николай Лузгин недавно прошел спецкомиссию Нацбанка и получил одобрение на должность независимого директора банка. Вероятно, он войдет в набсовет банка.









Главным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» является российская госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — 97,52% акций. После президентских выборов в России ее возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.



