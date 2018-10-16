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"Привет" от НКВД: в урочище Куропаты показали страшные находки
В Куропатах активисты нашли гильзы от револьвера, который использовали чекисты.
Журналист Денис Ивашин запостил в
Снимок с гильзой опубликовал и заместитель председателя Движения «За Свободу» Юрий Меляшкевич.
15 октября в урочище приехали рабочие на экскаваторах и начали рыть траншеи для создания водоотвода. Активисты остановили работы, так как считают, что здесь нельзя работать спецтехникой.
Сегодня активисты собрались в 9:00 утра, чтобы встретиться с людьми со скульптурного комбината, которые будут устанавливать мемориальный знак на так называемой Голгофе, а также археологами, которые проводят спасательные работы.
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В Куропатах активисты нашли гильзы от револьвера, который использовали чекисты.
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