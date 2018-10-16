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"Привет" от НКВД: в урочище Куропаты показали страшные находки

17.10.2018 14:08 — Разное | Партизан  
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В Куропатах активисты нашли гильзы от револьвера, который использовали чекисты.


Журналист Денис Ивашин запостил в «Facebook» фотографии гильз револьвера системы «Наган» (которым пользовался НКВД) 7.62×38 мм и пистолета системы «Маузер» калибра 7.63х25 мм.

Снимок с гильзой опубликовал и заместитель председателя Движения «За Свободу» Юрий Меляшкевич.

15 октября в урочище приехали рабочие на экскаваторах и начали рыть траншеи для создания водоотвода. Активисты остановили работы, так как считают, что здесь нельзя работать спецтехникой.

Сегодня активисты собрались в 9:00 утра, чтобы встретиться с людьми со скульптурного комбината, которые будут устанавливать мемориальный знак на так называемой Голгофе, а также археологами, которые проводят спасательные работы.


 
 
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В Куропатах активисты нашли гильзы от револьвера, который использовали чекисты.
 
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