Взрыв в Керченском политехническом колледже. Возможны повторы





Десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

ria.ru Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы, пишет

СК возбудил уголовное дело.









В Кремле заявили, что Владимиру Путину доложили о взрыве. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.





В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.



