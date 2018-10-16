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Взрыв в Керченском политехническом колледже. Возможны повторы
В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
Десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
Техникум расположен по улице Войкова, дом 1. На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ. Оперативный штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы, пишет
СК возбудил уголовное дело.
В Кремле заявили, что Владимиру Путину доложили о взрыве. Президент поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры страны.
В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
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В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.
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