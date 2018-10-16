Венесуэла отказалась от использования доллара на валютном рынке

Причиной такого решения стали санкции, введенные США в отношении Боливарианской Республики. Как заявил Эль-Айсами, ограничительные меры "блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы". Теперь вместо него будет использоваться евро.





Вице-президент также назвал санкции незаконными и противоречащими нормам международного права. По его словам, финансовая блокада Венесуэлы влияет и на государственный, и на частный секторы экономики страны, включая фармацевтику и сельское хозяйство. Ограничения показывают, "как далеко может зайти империализм в своем безумии", заключил Эль-Айсами.





На протяжении последних нескольких лет Венесуэла испытывает острый социально-экономический кризис. Он сопровождается девальвацией местной валюты , дефицитом продовольствия и лекарств и гиперинфляцией. Согласно данным ООН, кризис вынудил 2,3 миллиона граждан покинуть страну.









После победы на выборах в этом году действующего президента Николаса Мадуро США ввели в отношении Венесуэлы новые санкции. Американским гражданам и жителям Соединенных Штатов запретили проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства республики. Это решение также касается государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"). Нефть служит одним из основных источников доходов в бюджет Венесуэлы.



