Как изнутри выглядит самый дорогой особняк в России, который продают за 29 миллионов долларов

В базе крупного российского портала недвижимости «Мир квартир» появился особняк, цену которого аналитики считают рекордной для РФ — 1,9 миллиарда рублей, что эквивалентно 28,9 миллиона долларов. Смотрите, как он выглядит изнутри.



Фото: mirkvartir.ru

Двухэтажный особняк расположен в загородном поселке «Грибово» в Подмосковье. Шикарный лесной поселок со своим озером, до которого можно добраться за считанные минуты по Минскому шоссе (11 км от МКАД), говорится в объявлении.



Фото: mirkvartir.ru

Дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров был построен из финского бруса по проекту архитектора Андрея Ченцова. В доме множество спален, гостиный зал с камином и выходом на веранду, есть бассейн, кинозал, винный погреб. Также в доме предусмотрено жилье для обслуживающего персонала.



Фото: mirkvartir.ru



Фото: mirkvartir.ru

В доме множество спален, гостиный зал с камином и выходом на веранду, есть бассейн, кинозал, винный погреб и эксплуатируемая кровля с зеленым садом.



Фото: mirkvartir.ru



Фото: mirkvartir.ru



Фото: mirkvartir.ru

Участок — 300 соток леса. Есть на участке и баня на 300 квадратных метров.



Фото: mirkvartir.ru

«Дом размером 2500 квадратных метров и стоимостью в 1,9 миллиарда рублей — это штучный товар. Такой объект может экспонироваться на рынке годами. Тем не менее, предыдущий объект за 3,5 миллиарда „ушел“ из нашей базы. Это может означать, что он нашел своего покупателя, но, возможно, собственник по каким-то соображениям снял его с продажи», — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».



Фото: mirkvartir.ru



Фото: mirkvartir.ru

Между тем, средний частный дом в России стоит 4, 8 миллиона российских рублей. Следовательно, самый дорогой дом дороже среднероссийского в 393 раза.