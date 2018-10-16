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Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ
Россиянин Евгений Малкин набрал 939-е очко в заокеанской карьере и вошел в сотню лучших бомбардиров в истории НХЛ, сообщает официальный
В матче против «Ванкувера» Евгений Малкин играл в привычной тройке с Карлом Хагелином и Филом Кэсселом, исполнил 3 броска в створ ворот, выиграл 7 вбрасываний из 10-ти и заработал ассистентский балл на 57-й минуте, когда Хагелин перевел игру в овертайм. Там, правда, уже на 34-й секунде «пингвины» пропустили шайбу и потерпели домашнее поражение — 2:3.
Заработав 939 (371+568) очков в 789 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, 32-летний Евгений Малкин обошел Джейсона Арнотта (938 баллов) и расположился на 100-й строке в списке самых результативных хоккеистов лиги.
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Россиянин Евгений Малкин набрал 939-е очко в заокеанской карьере и вошел в сотню лучших бомбардиров в истории НХЛ.
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