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Анджелина Джоли стала блондинкой. Фанаты ее не узнали
Актрису Анджелину Джоли, которая недавно ради роли стала блондинкой, на фото не узнали фанаты. Снимок был
Джоли позирует на фото в черном платье. Ее белые кудри аккуратно собраны.
Фото было сделано сразу после окончания съемок в одном из проектов. Как
По сюжету картины Алиса и Питер являются братом и сестрой. Они пытаются спасти своих родителей от отчаяния и депрессии после гибели их старшего брата. Им приходится сделать выбор между вымыслом и реальностью — так они и совершают свои путешествия. Пэн отправляется в Нетландию, Алиса — в Страну чудес. Джоли сыграет мать Алисы и Питера, а Ойелоуо — их отца.
Фанаты оставляли много комментариев насчет нового образа Джоли. Их суть сводится к одному — не все с первого взгляда разглядели на снимке известную актрису. Однако большинство из них было радо увидеть бодрую Джоли с улыбкой на лице. Напомним, весной этого года СМИ сообщали, что актриса лежала в больнице с истощением, сообщалось также о ее плохом психическом состоянии.
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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Голливудская актриса сфотографировалась с командой после съемок, но на снимке ее узнали немногие. Фото опубликовал коллега актрисы Дэвид Ойелоуо.
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