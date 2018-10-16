Анджелина Джоли стала блондинкой. Фанаты ее не узнали

Актрису Анджелину Джоли, которая недавно ради роли стала блондинкой, на фото не узнали фанаты. Снимок был опубликован в Instagram ее коллеги Дэвида Ойелоуо.

Джоли позирует на фото в черном платье. Ее белые кудри аккуратно собраны.

Фото было сделано сразу после окончания съемок в одном из проектов. Как пишет ТАСС, Анджелина Джоли сыграла одну из главных ролей в приквелах двух сказок: «Алиса в Стране чудес» и «Питер Пэн».

По сюжету картины Алиса и Питер являются братом и сестрой. Они пытаются спасти своих родителей от отчаяния и депрессии после гибели их старшего брата. Им приходится сделать выбор между вымыслом и реальностью — так они и совершают свои путешествия. Пэн отправляется в Нетландию, Алиса — в Страну чудес. Джоли сыграет мать Алисы и Питера, а Ойелоуо — их отца.

Фанаты оставляли много комментариев насчет нового образа Джоли. Их суть сводится к одному — не все с первого взгляда разглядели на снимке известную актрису. Однако большинство из них было радо увидеть бодрую Джоли с улыбкой на лице. Напомним, весной этого года СМИ сообщали, что актриса лежала в больнице с истощением, сообщалось также о ее плохом психическом состоянии.

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