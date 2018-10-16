|
Предотвратим беду совместными усилиями
17.10.2018 14:24 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
Предотвратим беду совместными усилиями
В районе 15 октября стартовала республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе!»
Перед субъектами профилактики, в числе которых, помимо МЧС – работники органов внутренних дел, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, образования, энергетики, стоит задача приложить совместные усилия для снижения количества пожаров, повышения информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе акции запланированы совместные рейды, встречи с трудовыми коллективами. Работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, работников жилищно-коммунального хозяйства обучат основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.
Во время акции каждый житель района может обратиться в райотдел МЧС для проведения обследования противопожарного состояния жилища.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предотвратим беду совместными усилиями В районе 15 октября стартовала республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе!» Перед субъектами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)