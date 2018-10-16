Предотвратим беду совместными усилиями

В районе 15 октября стартовала республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе!»

Перед субъектами профилактики, в числе которых, помимо МЧС – работники органов внутренних дел, ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты, образования, энергетики, стоит задача приложить совместные усилия для снижения количества пожаров, повышения информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе акции запланированы совместные рейды, встречи с трудовыми коллективами. Работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, работников жилищно-коммунального хозяйства обучат основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.

Во время акции каждый житель района может обратиться в райотдел МЧС для проведения обследования противопожарного состояния жилища.