Без хозяина дом – сирота. Вопросы управления и распоряжения государственным имуществом обсудили на областном семинаре в Пинском районе

Несколько забегая вперед, следует подчеркнуть, что специалисты нашего райисполкома и районного Совета депутатов в очередной раз продемонстрировали умение проводить мероприятия на всех уровнях – от местного до республиканского. Что и подтвердил областной семинар, который прошел на территории Пинщины. Семинар сложный, с большим числом участников и на непростую тему управления и распоряжения государственным имуществом.



Сложность заключается в том, что пока в соответствующем законодательстве имеется ряд противоречий, для решения которых необходимы специальные комментарии и разъяснения. Как видите, тема достаточно конкретная, требующая, кроме всего, убедительных примеров. Так что организаторам мероприятия пришлось основательно постараться, чтобы эти самые примеры подобрать, благо в районе их хватает. Но следовало из них выбрать такие, чтобы они не просто заинтересовали участников, а в дальнейшем служили бы для них эталоном работы, что ли.

И это с блеском удалось: наши так проиллюстрировали вроде бы сухое и казенное мероприятие, что оно прошло, что называется, на одном дыхании и стало своеобразным методическим пособием для заинтересованных лиц.

А официально все называлось так: семинар для председателей сельских исполнительных комитетов и городских исполнительных комитетов районного подчинения, а также специалистов структурных подразделений, курирующих вопросы управления и распоряжения государственным имуществом Пинского, Ивановского, Дрогичинского, Столинского, Лунинецкого и Малоритского исполнительных комитетов. Семинар региональный, облисполком проводит его в третий раз – ранее аналогичные мероприятия прошли в Брестском и Барановичском районах.

В Оснежицах, в районном Центре культуры и досуга, открыл семинар председатель Комитета государственного имущества облисполкома П.П. Манько. Председатель Пинского районного Совета депутатов И.И. Гузич в своем коротком выступлении рассказал о географическом положении Пинщины, назвал основные параметры ее социально-экономического развития. На открытии семинара также выступила заведующая сектором организации работы по подготовке и повышению квалификации кадров главного управления орга-низационно-кадровой работы облисполкома И.Л. Качула.

А затем участники семинара отправились в поездку по району. И первую остановку сделали в Кошевичах.

Здесь им продемонстрировали, как можно успешно организовать производство переработки сельскохозяйственной продукции на базе отчужденных объектов потребкооперации.

Таким объектом здесь стала столовая, оказавшаяся ненужной после объединения двух хозяйств. Впрочем, таковой она оставалась недолго: известная фирма «Деметра» здание выкупила и в короткий срок создала здесь ООО «ЛатвБелФрутс». При виде производимой продукции у участников семинара разбегались глаза.





И в самом деле было на что посмотреть и что попробовать: вяленые клюква и голубика, засахаренная тыква, разнообразные джемы. Подробно обо всех этапах развития этого хозяйства рассказал главный энергетик «Деметры» А.Ф. Бежков. Не пересказывая услышанного, отмечу только, что некогда заброшенное здание дает нынче в бюджет до 40 тысяч евро ежегодно.

Не меньшее впечатление на приезжих произвел и придорожный комплекс «Светлана». И было чем восхититься: всего каких-нибудь десять лет назад стояла здесь заброшенная автостоянка. Стояла до тех пор, пока за нее не взялась Светлана Викторовна Паршутич, человек насколько энергичный, настолько хозяйственный и дальновидный. Ее стараниями полуразрушенное помещение превратилось в европейский комплекс из кафе, автостоянки и отеля на 12 номеров, рассчитанных на 22 постояльца. Можно себе представить, как благодарны всему этому многочисленные туристы и водители-дальнобойщики.



Следующая остановка в Мерчицах, где здание закрытой местной школы передали отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. В октябре 2016 года здесь открыли центр традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся», сделав базой для размещения и сохранения предметов крестьянского быта, народных промыслов наших предков. Встречали здесь участников семинара не только председатель Мерчицкого сельисполкома Г.Ф. Молчан и директор Центра А.Г. Кузюр, но и местные певцы и музыканты. Да так заразительно заиграли они полечку, что кто-то из приезжих чиновников не выдержал и пустился в пляс. Центр вызвал очень большой интерес, прежде всего, как пример вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов социального назначения в сельской местности без перехода права собственности.

Две остановки сделали участники семинара в Логишине. Там, на месте строящегося здания административно-бытового корпуса, где раньше располагалось здание районного ЖКХ, шел разговор о продаже объек-тов государственной собственности, о правах и обязанностях покупателей. Пояснения давали предприниматель М.П. Юшкевич и председатель Логишинского сельисполкома В.А. Шушко.



И, наконец, примером вовлечения неиспользуемых объектов недвижимости в хозяйственный оборот путем сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства стало создание на месте еще одного здания районного ЖКХ предприятия шиномонтажа. Здесь всю эту историю участникам семинара прокомментировали директор ЧУП «БонакТорг» Д.А. Лукашевич и председатель Логишинского сельисполкома В.А. Шушко.

Подведение итогов семинара прошло в Логишинском молодежном Центре культуры. На правах принимающей стороны первым с докладом «Практические вопросы управления и распоряжения государственным имуществом» выступил заместитель председателя Пинского райисполкома А.К. Будник. Он, в частности, сказал:

– Основными направлениями работы Пинского районного исполнительного комитета в сфере имущественных отношений являются вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов, привлечение инвестиций в экономику района, создание благоприятных условий для субъектов хозяйствования с целью осуществления и развития предпринимательской деятельности, ведения бизнеса. Субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям предлагаются свободные площади на условиях аренды; безвозмездной передачи под реализацию инвестиционных проектов и создания рабочих мест; продажи на аукционных торгах и без проведения аукционов – арендаторам, арендующим имущество не менее трех лет. Площадь неиспользуемого имущества по сравнению с 2017 годом сократилась на 1,9 тысячи квадратных метров. Анализируя статистику за 2016 год по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости, скажу, что 68,4% вовлечено путем продажи, из них 61,5% с установлением цены продажи, равной 1 базовой величине. В 2017 году 100% неиспользуемых объектов недвижимости вовлечены путем продажи. За истекший период текущего года уже вовлечено 12 объектов. Из числа проданных в 2018 году объектов 2 из них были проданы за полную стоимость на условиях рассрочки с индексацией ежемесячных платежей. В планах на текущий год сносу подлежит 9 объектов в сельскохозяйственных организациях Пинского района, из них 6 уже снесены, и снесено 5 объектов, запланированных к сносу на 2020 год. Кроме того, под создание рабочих мест в безвозмездное пользование субъектам хозяйствования предоставлены неиспользуемые строения общей площадью 9,3 тысячи квадратных метров, на которых уже сегодня создано 10 рабочих мест. Потенциальным инвесторам, а также субъектам малого и среднего бизнеса предлагаются 28 неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной и республиканской собственности, 47 неиспользуемых объектов районного потребительского общества, 15 объектов недвижимости сельскохозяйственных предприятий для передачи в безвозмездное пользование под создание рабочих мест.

На пленарном заседании также выступили И.Л. Качула, С.В. Дубинко, начальник управления по распоряжению имущественном Комитета государственного имущества Брестского областного исполнительного комитета, а также ее заместитель Н.Н. Стрельцова, начальник отдела реестра и использования государственного имущества Комитета госимущества облисполкома А.А. Федорова и заместитель начальника управления владельческого надзора и распоряжения акциями Комитета госимущества облисполкома Г.Т. Ревотюк.

С заключительным словом выступил П.П. Манько. Семинар, несомненно, оказал серьезную методическую помощь специалистам, курирующим вопросы управления и распоряжения государственным имуществом, стал практическим пособием для дальнейшей работы органов местного управления и самоуправления первичного и базового уровней Брестской области в вопросах управления и распоряжения государственным имуществом.

Юрий Скороход.