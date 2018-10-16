Леса Сенненщины ждут добровольцев





В эту субботу, 20 октября, ГЛХУ «Богушевский лесхоз» приглашает всех неравнодушных жителей Сенненского района присоединиться к республиканской добровольной акции “Чистый лес-2018”.

В этом году она приурочена к Году малой родины. Чтобы стать участником акции, достаточно обратиться в любое лесничество, работники лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем. Добровольцы будут трудиться на уборке несанкционированных свалок в лесах, благоустройство территорий, примыкающих к автомобильным и железнодорожным дорогам, вокруг населенных пунктов, мест отдыха. Особый акцент будет сделан на уборку территорий мест воинских захоронений, памятных мест.

Ольга Бондаревич.