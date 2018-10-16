



Бывший первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский назначен председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ", сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, до августа 2018 года Матюшевский занимал пост первого заместителя премьера. В течение 5 лет он возглавлял БПС-Сбербанк, куда пришел в 2010 году с поста заместителя председателя правления Нацбанка Беларуси.

ОАО "Банк БелВЭБ" является пятым по размеру уставного фонда в Беларуси. Главным акционером банка является российский "Внешэкономбанк", которому принадлежат 97,52% акций.

К своим обязанностям Матюшевский приступит уже 22 октября.