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СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после взрыва в Керчи
17.10.2018 15:09 — Разное | Аргументы и факты
Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» после взрыва в колледже в крымском городе Керчь, сообщается на
Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой учреждения. Большая часть пострадавших – подростки.
Сформирован штаб, в него вошли работники СКР, ФСБ и МВД. Сейчас эксперты занимаются допросом свидетелей инцидента, также они просматривают записи с камер наблюдения.
Замглавы Росгвардии Сергей Меликов сообщил на пресс-конференции, что взрывчатка была самодельной, пишет
Напомним, днем 17 октября в керченском колледже
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Взрывное устройство взорвалось в столовой образовательного учреждения
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