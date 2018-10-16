СКР возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после взрыва в Керчи

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» после взрыва в колледже в крымском городе Керчь, сообщается на официальном сайте СКР .

Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой учреждения. Большая часть пострадавших – подростки.

Сформирован штаб, в него вошли работники СКР, ФСБ и МВД. Сейчас эксперты занимаются допросом свидетелей инцидента, также они просматривают записи с камер наблюдения.

Замглавы Росгвардии Сергей Меликов сообщил на пресс-конференции, что взрывчатка была самодельной, пишет РИА Новости .

Напомним, днем 17 октября в керченском колледже случился взрыв . Погибли 10 человек, 50 граждан получили ранения. По сведениям НАК, в учреждении была подорвана взрывчатка. Президент РФ Владимир Путин поручил установить причины ЧП.