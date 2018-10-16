Матюшевский назначен главой «Банка БелВЭБ»

Василий Матюшевский избран председателем Правления ОАО «Банк БелВЭБ» с 22 октября. Об этом сообщается на сайте банка.

Решение было принято наблюдательным советом.

В настоящее время банком руководит Николай Лузгин, который прошел спецкомиссию Нацбанка и одобрен на пост независимого директора банка.

Главным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» является Внешэкономбанк, которому принадлежит 79,52% акций.

По мнению экспертов, когда за макроэкономику страны отвечали Матюшевский и нынешний глава Нацбанка Павел Каллаур, экономическая ситуация была самой предсказуемой и стабильной за период независимой истории страны, инфляция - рекордно низкой, отмечает tut.by .