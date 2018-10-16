Василий Матюшевский утвержден Председателем правления Банка БелВЭБ

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Напомним, с декабря 2014 года до августа 2018 года Василий Матюшевский занимал пост первого заместителя премьер-министра.

Василий Станиславович Матюшевский родился в 1969 году в Орше (Витебская область).

В 1991 году окончил Белорусский государственный университет, в 1994 – аспирантуру Института экономики Академии наук Беларуси. Имеет степень кандидата экономических наук.

В 1994–1997 годах занимал должности главного экономиста, начальника отдела, заместителя начальника управления Национального банка Беларуси.