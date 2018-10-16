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Василий Матюшевский утвержден Председателем правления Банка БелВЭБ

17.10.2018 14:28 — Разное | Myfin  
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Василий Матюшевский утвержден Председателем правления Банка БелВЭБ
фото: Myfin.by

Напомним, с декабря 2014 года до августа 2018 года Василий Матюшевский занимал пост первого заместителя премьер-министра.

Василий Матюшевский утвержден Председателем правления Банка БелВЭБ

Василий Станиславович Матюшевский родился в 1969 году в Орше (Витебская область).

В 1991 году окончил Белорусский государственный университет, в 1994 – аспирантуру Института экономики Академии наук Беларуси. Имеет степень кандидата экономических наук.

В 1994–1997 годах занимал должности главного экономиста, начальника отдела, заместителя начальника управления Национального банка Беларуси.

 
 
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В соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО Банк БелВЭБ Председателем Правления Банка с 22 октября 2018 года избран Василий Матюшевский.
 
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