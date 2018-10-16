|
Василий Матюшевский утвержден Председателем правления Банка БелВЭБ
Напомним, с декабря 2014 года до августа 2018 года Василий Матюшевский занимал пост первого заместителя премьер-министра.
Василий Станиславович Матюшевский родился в 1969 году в Орше (Витебская область).
В 1991 году окончил Белорусский государственный университет, в 1994 – аспирантуру Института экономики Академии наук Беларуси. Имеет степень кандидата экономических наук.
В 1994–1997 годах занимал должности главного экономиста, начальника отдела, заместителя начальника управления Национального банка Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО Банк БелВЭБ Председателем Правления Банка с 22 октября 2018 года избран Василий Матюшевский.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)