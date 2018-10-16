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Как недобросовестные должники уклоняются от обязательств

17.10.2018 14:09 — Разное | Myfin  
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Как недобросовестные должники уклоняются от обязательств
фото: pexels.com

Ликвидация и банкротство довольно часто применяются недобросовестными должниками как способ уклонения от возврата задолженности. Недобросовестный должник находится все новые способы и схемы, чтобы избежать ответственности. Белорусское законодательство также постоянно совершенствуется, меняются подходы к прекращению ликвидации в судебном порядке, практика к привлечению к субсидиарной и уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Рассмотрим три способа, которые  может использовать недобросовестный должник для ухода от погашения долга:

1. Совершение сделок по продаже имущества на контролируемое юридическое лицо с последующим объявлением о банкротстве второго юридического лица, принятием решения о ликвидации первого и затягиванием сроков ликвидации для истечения годичного срока на обжалование сделок.

Затягивание сроков ликвидации – один из способов, которым может воспользоваться должник в таких делах. Чем больше проходит времени, тем меньше сил остается у кредитора. Таким образом, существует возможность того, что через несколько лет кредитор просто откажется от своих намерений и спишет долг, не желая дальше продолжать затянувшийся процесс.

2. Реорганизация должника с распределением активов/пассивов таким образом, что долг переводится на новое юридическое лицо и не покрывается реальными активами.

Не всегда реорганизация должника не всегда является недобросовестной. Иногда реорганизация юридического лица происходит не с целью ухода от долгов, а по объективным экономическим соображениям учредителей компании. В рамках реорганизации должником может стать новая компания, у которой будет имущество и которая сможет погасить задолженность перед кредиторами. Поэтому для начала рекомендуем проверить материальное положение должника.

Однако если в ходе проверки выясняется, что здесь есть место для недобросовестной реорганизации, кредитору необходимо выяснить, какие  нарушения могли быть допущены в ходе реорганизации. Следующий шаг – подача заявления в суд для признания реорганизации недействительной.

 
 
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Рискованные операции, подставные руководители, утрата документов, трансграничные банкротства, реорганизация Это топ понятий, с которыми могут столкнуться...
 
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