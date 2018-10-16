"Не смогли его себе позволить". Федерация биатлона Норвегии не нашла денег на грузовик Бьорндалена

Федерация биатлона Норвегии не смогла купить грузовик восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена, который завершил спортивную карьеру.



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Бьорндален сам собрал этот грузовик в 2016 году. Получился удобный мобильный фитнес-центр, которым спортсмен пользовался как во время подготовки, так и во время соревнований. На этапах Кубка мира Бьорндален жил в своем грузовике отдельно от сборной.

— Мы просто не смогли его себе позволить. Несмотря на то, что Уле Эйнар шел нам навстречу, мы все равно не смогли найти достаточно средств. Мы пытались найти спонсора, но не вышло. Бьорндален вместе со своими партнерами потратил много денег на создание этого грузовика, так что теперь хочет получить за него не меньше. Это справедливо, — рассказал спортивный директор сборной Норвегии Одд-Бьорн Йельмесет.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии также хотел приобрести грузовик Бьорндалена, но в итоге отказался от покупки.

— Да, мы им тоже предлагали купить грузовик. Но все отказались, так что теперь мы попробуем продать его где-нибудь еще. Альтернатива — продать грузовик по частям, — приводит VG слова Бьорндалена.