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Василий Матюшевский − глава Банка БелВЭБ

17.10.2018 14:46 — Разное | KYKY  
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Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский уже в понедельник возглавит Банк БелВЭБ, пишет TUT.by со ссылкой на свои источники и сам банк. Его назначили по итогам заседания наблюдательного совета.

«По итогам набсовета Матюшевский избран председателем правления Банка БелВЭБ. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 22 октября», − сказали собеседники. Нынешний глава БелВЭБ Николай Лузгин прошёл спецкомиссию Нацбанка и одобрен на должность независимого директора банка. Завтра наблюдательный совет на собрании акционеров решит этот вопрос.

Главный акционер ОАО «Банк БелВЭБ» − российская госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» − 97,52% акций. Её возглавляет бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Василий Матюшевский окончил БГУ, аспирантуру и Лондонскую школу бизнеса. Он начал карьеру в МИД Беларуси, но потом на 15 лет «осел» в Нацбанке. Ушёл оттуда с должности зампреда правления. Вернулся на госслужбу в декабре 2014 года, в разгар кризиса, с поста главы БПС-Сбербанка. Эксперты отмечают, что во время работы вице-премьера Матюшевского вместе с главной Нацбанка Павлом Каллауром экономическая ситуация в стране была самой предсказуемой истабильной за весь период независимости, а инфляция − рекордно низкой.

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Бывший первый вице-премьер Василий Матюшевский уже в понедельник возглавит Банк БелВЭБ, пишет TUT.by со ссылкой на свои источники и сам банк. Его назначили по итогам...
 
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