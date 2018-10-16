Командир роты и прапорщик из Печей выступили с последним словом в суде

Минский областной суд уже на финишной прямой в рассмотрении дела о дедовщине в Печах. Сегодня, 17 октября, командир роты Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал выступили с последним словом. 19 октября суд озвучит своё решение по делу.

Обвинение. Кратко

Командира учебно-танковой роты Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала обвиняют в злоупотреблении властью. Суковенко возможно бил солдат палкой, забирал у них деньги и еду. Вирбала обвиняют в применении физической силы к солдатам. Он на суде во всём признался.

Гособвинитель просит шесть лет колонии усиленного режима для Павла Суковенко и четыре для Артура Вирбала, а также лишить их обоих званий «старший лейтенант» и «прапорщик» соответственон.

Последнее слово обвиняемых

Артур Вирбал

В зале, кроме солдат, сидит и мама Артура Вирбала − Елена. Сначала с последним словом выступил её сын. Он сразу извинился перед теми, кого обидел. Сказал, что полностью признает вину и раскаивается: «Если я причинил кому-то вред, я готов его понести в полном объеме, как моральный, так и материальный». По его словам, потерпевшие во время процесса не раз говорили, что он их не унижал, не причинял физическую боль и страдания. Свои действия он объяснил так: «Хотелось их как-то взбодрить, настроить на рабочий лад, чтобы понимали: они готовы выполнять поставленные задачи».

Вирбал говорит, что не хотел поднять свой авторитет или реализовать свои амбиции. Спустя год в СИЗО он понял, что должен был поступать по-другому. А именно: проводить беседы, ставить рядовых в наряды − поступать по закону: «Прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем планирую трудоустроиться, чтобы приносить пользу своей семье и обществу».

Павел Суковенко

Вину признал и раскаивается. По его словам, он никогда не ставил цель кого-то унизить, причинить моральные и физические страдания: «Никто из потерпевших, как они сказали, не испытывал какого-то давления с моей стороны. Не считал себя потерпевшим. Прошу это учесть и строго меня не наказывать. Думаю, я еще смогу приносить пользу обществу и главным образом своей семье».

Комментарий мамы Вирбала

Елена, говорит, что уже пятый раз в суде и старается поддерживать сына: «Мой сын был поставлен на ноги, у него росла карьера, а сейчас мы на пепелище. Нам опять нужно вставать на ноги, но мы очень сильные люди, и мой маленький генерал еще станет генералом. Просто это будет в другом месте и в другое время». Она уверена, что у её сына большое будущее.

Также Елена рассказала, что в суде общалась с мамой погибшего Александра Коржича: «Я подошла к ней, сказала: я − мать прапорщика, примите мои материнские соболезнования. У меня большая беда, а у вас бесконечное горе. Светлана Николаевна ответила, что её сын на кладбище, а у нас это когда-нибудь закончится. Если она считает, что нам досталось мало, то нет − немало. Нам хватило и еще хватит. Буду надеяться, что Артура не лишат свободы, но как решит суд. Просто я мама, а это мой сын, и я заняла своё место в суде».

Приговор военнослужащим суд вынесет 19 октября.

Фото на фоне заголовка: Виктор Толочко, Sputnik