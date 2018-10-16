Вера Лапко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Люксембурге

Во втором круге турнира в Люксембурге Вере Лапко (62-е место в рейтинге WTA) противостояла француженка Полин Пармантье (50). Наша спортсменка уверенно провела матч и одержала победу в двух сетах – 7:5, 6:2.

За выход в полуфинал соревнований в Люксембурге Вера Лапко поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич (47). Также белоруска выступает в парном разряде в тандеме с местной спортсменкой Мэнди Минеллой.

Еще одна белоруска Александра Саснович (31) продолжает выступление на турнире в Москве. 17 октября наша теннисистка встретится с десятой ракеткой мира голландкой Кики Бертенс. Успешно выступает на турнире в Бельгии и первая ракетка Беларуси Илья Ивашко, пробившийся во второй круг одиночного разряда.

На турнире в Москве у мужчин белорус Егор Герасимов во втором круге сразится с Пэром Бенуа. Пэр Бенуа в тандеме с Хьюго Нисом будет противостоять и нашему Максиму Мирному в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом в парном разряде. А вот Лидия Морозова и Моника Адамчак из Австралии уступили австралийско-российскому тандему Айла Томлянович / Евгения Родина.