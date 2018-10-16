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Официальные фото Skoda Kodiaq GT. Вы точно захотите, чтобы он продавался в Беларуси

17.10.2018 15:28 — Разное | Tut.by  
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Сперва снимки Skoda Kodiaq GT обнародовали китайские сертификационные органы, пару дней назад появились дизайнерские эскизы машины, и вот перед нами первые официальные фотографии, пожалуй, самого стильного «паркетника» Skoda.


Основные параметры Kodiaq GT, который от исходного Kodiaq отличается ниспадающей крышей, основательно перекроенной кормой и заваленными задними стойками, стали известны еще летом. Напомним, что длина GT-версии составляет 4,63 м, что без малого на 6 см меньше, чем у обычного Kodiaq, на пару сантиметров уменьшилась высота (1,65 м). Ширина и колесная база не изменились.


Изображений интерьера Kodiaq GT в Skoda пока не обнародовали, но в Сеть уже «утекли» снимки низкого качества — судя по ним, новинке достанутся знакомые по недавно представленному в Париже Kodiaq RS руль с усеченным ободом и спортивные кресла с интегрированными подголовниками. Цифровая комбинация приборов есть уже «в базе».


Skoda Kodiaq RS

Под капотом — две версии двухлитровой бензиновой «четверки» TSI: мощностью 186 и 220 лошадиных сил. Самая мощная версия кроссовера по умолчанию располагает полным приводом и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Привод базовой версии — на переднюю ось.


Публичный показ Kodiaq GT состоится на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу, к китайским дилерам новинка начнет поступать до конца года. В Skoda официально подтвердили, что пока Kodiaq GT будет продаваться только в Китае, но не исключено, что со временем купе-SUV чешской марки все же выберется за пределы Поднебесной.

 
 
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Skoda опубликовала официальные фото своей новинки, которая пока доступна только для китайского рынка. Это купе-кроссовер Kodiaq GT. Автомобиль получился очень стильным и...
 
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