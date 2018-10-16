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Взрыв в колледже в Керчи является терактом - первый замглавы Росгвардии

17.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Взрыв в колледже в Керчи является терактом - первый замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт, сообщает ТАСС.

Сергей Меликов также сообщил, что в колледже в Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство. "Причина - взрыв самодельного взрывного устройства", - сказал он.

Согласно последним сведениям, большинство из 10 погибших - учащиеся. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) России, в результате инцидента пострадали около 50 человек. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Представители НАК подчеркнули, что принимаются меры по недопущению возможных повторных взрывов. По указанию руководителя оперативного штаба НАК на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, произведена эвакуация находившихся в здании граждан. Кроме того, более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники Южного военного округа направлены к техникуму. Они окажут помощь аварийным службам города по расчистке завала.

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В связи с инцидентом в Керчь также экстренно отправились глава Минздрава России Вероника Скворцова и представитель Министерства просвещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование поручено центральному аппарату.

Источник: БЕЛТА

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Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в колледже в Керчи был совершен теракт, сообщает ТАСС. Сергей Меликов также сообщил, что...
 
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