Сервис 115.бел пока не готов к онлайн-приёму заявок из Слуцка





Слуцк действительно появился в перечне городов на сайте 115.бел , но говорить о быстром приёме заявок через сайт пока преждевременно.

Ради эксперимента корреспондент SlutskGorod зарегистрировался на сайте и подал заявку, которая ушла на модерацию. В комментарии было написано, что заявка будет рассмотрена в течение 24 часов.

Прошло более двух суток, описанная проблема до сих пор находится в режиме «на модерации» и не поступала в единую круглосуточную службу, которая начала работать в Слуцке со 2 октября.





В Слуцком ЖКХ подтвердили, что онлайн-сервис пока тестируется. Полноценно заработать он может только через несколько месяцев.



Slutsk-Gorod.by