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Сервис 115.бел пока не готов к онлайн-приёму заявок из Слуцка

17.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сервис 115.бел пока не готов к онлайн-приёму заявок из Слуцка

Слуцк действительно появился в перечне городов на сайте 115.бел, но говорить о быстром приёме заявок через сайт пока преждевременно. 

Ради эксперимента корреспондент SlutskGorod зарегистрировался на сайте и подал заявку, которая ушла на модерацию. В комментарии было написано, что заявка будет рассмотрена в течение 24 часов. 

Прошло более двух суток, описанная проблема до сих пор находится в режиме «на модерации» и не поступала в единую круглосуточную службу, которая начала работать в Слуцке со 2 октября. 

Сервис 115.бел пока не готов к онлайн-приёму заявок из Слуцка

В Слуцком ЖКХ подтвердили, что онлайн-сервис пока тестируется. Полноценно заработать он может только через несколько месяцев.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Ради эксперимента корреспондент SlutskGorod зарегистрировался на сайте и подал заявку, которая ушла на модерацию. В комментарии было написано, что заявка будет...
 
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