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Сервис 115.бел пока не готов к онлайн-приёму заявок из Слуцка
17.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцк действительно
Ради эксперимента корреспондент SlutskGorod зарегистрировался на сайте и подал заявку, которая ушла на модерацию. В комментарии было написано, что заявка будет рассмотрена в течение 24 часов.
Прошло более двух суток, описанная проблема до сих пор находится в режиме «на модерации» и не поступала в единую круглосуточную службу, которая
В Слуцком ЖКХ подтвердили, что онлайн-сервис пока тестируется. Полноценно заработать он может только через несколько месяцев.
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Ради эксперимента корреспондент SlutskGorod зарегистрировался на сайте и подал заявку, которая ушла на модерацию. В комментарии было написано, что заявка будет...
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